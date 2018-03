Jaime Oncins renuncia ao cargo de capitão O ex-tenista Jaime Oncins renunciou nesta quarta-feira ao cargo de capitão da equipe brasileira que vai disputar a Copa Davis contra o Paraguai, de 9 a 11 de abril, na Costa do Sauípe. Depois de conversar com os tenistas Gustavo Kuerten, Flávio Saretta e André Sá, ele resolveu seguir o mesmo caminho dos atletas e romper com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Na terça-feira, Gustavo Kuerten anunciou a sua desistência e hoje pela manhã Saretta fez coro ao colega. Os tenistas estão descontentes com a atuação do presidente da entidade, Nelson Nastás, que na semana do Brasil Open decidiu nomear Oncins para o lugar de Ricardo Acioly.