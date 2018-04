Jankovic abandona contra Bartoli no Masters da WTA

A sérvia Jelena Jankovic sentiu problemas respiratórios e abandonou sua partida contra a francesa Marion Bartoli no início do segundo set, pela última rodada do grupo amarelo do Masters da WTA, em Madri. No momento da saída da jogadora, ela havia perdido a primeira parcial por 6 a 1 e estava 1 a 0 atrás na segunda. O jogo durou 35 minutos. A partida não valia mais nada para a classificação do grupo, pois as vagas às semifinais já eram da belga Justine Henin, primeira colocada, e da russa Anna Chakvetadze, segunda. "Não estou bem há alguns dias. Sinto um resfriado e não consegui respirar bem", disse a tenista sérvia, que pode perder a condição de número três do mundo para sua compatriota Ana Ivanovic, garantida nas semifinais. Bartoli, que cobriu a ausência da americana Serena Williams - abandonou o torneio por causa de uma contusão -, deixa a capital espanhola com saldo zero: foi arrasada por Henin por duplo 6/0 e venceu a partida desta sexta-feira.