Jankovic assume quarto lugar com título em Cincinnati

A sérvia Jelena Jankovic subiu uma posição no ranking da WTA ao conquistar o título do Torneio de Cincinnati com a vitória sobre a russa Dinara Safina, líder da lista. Agora, Jankovic está com 6620 pontos. A irmã de Marat Safin tem 9810 pontos, seguida pelas irmãs Serena e Venus Williams, que tem 8558 e 6865 pontos, respectivamente.

Jelena Jankovic ultrapassou Elena Dementieva, que foi derrotada pela sérvia nas semifinais de Cincinnati, e agora está com 6235 pontos. Neste ano, a tenista sérvia já havia sido campeã do Torneio de Marbella.

A outra mudança nos dez primeiros lugares do ranking da WTA foi protagonizada por Flavia Pennetta. A tenista italiana, que parou nas semifinais em Cincinnati, subiu duas posições e está em décimo lugar, com 3420 pontos. A russa Nadia Petrova, que caiu duas posições, deixou o top 10.

Confira o ranking da WTA, 17/8:

1) Dinara Safina (RUS), 9810

2) Serena Williams (EUA), 8558

3) Venus Williams (EUA), 6865

4) Jelena Jankovic (SRV), 6620

5) Elena Dementieva (RUS), 6235

6) Svetlana Kuznetsova (RUS), 5960

7) Vera Zvonareva (RUS), 5300

8) Caroline Wozniacki (DIN), 4810

9) Victoria Azarenka (BLR), 4553

10) Flavia Pennetta (ITA), 3420

11) Ana Ivanovic (SRV), 3270

12) Nadia Petrova (RUS), 3120

13) Agnieszka Radwanska (POL), 3040

14) Marion Bartoli (FRA), 3035

15) Dominika Cibulkova (ESV), 2527

16) Amelie Mauresmo (FRA), 2511

17) Samantha Stosur (AUS), 2508

18) Virginie Razzano (FRA), 2193

19) Na Li (CHN), 2132

20) Patty Schnyder (SUI), 2127

272) Maria Fernanda Alves (BRA), 170