Jankovic bate Rodionova e avança às oitavas em Charleston A tenista sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número 2, garantiu nesta quarta-feira a classificação às oitavas-de-final do Torneio de Charleston ao derrotar com facilidade a russa Anastassia Rodionova por 2 sets a 0, com duplo 6/1. A competição norte-americana é disputada em piso rápido e distribui US$ 1,34 milhão em premiação (cerca de R$ 2,7 milhões). Nona colocada no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), Jankovic irá disputar uma vaga nas quartas-de-final contra a italiana Mara Santangelo, 16.ª pré-classificada, que eliminou a norte-americana Ashley Harkleroad por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Esta será a terceira partida entre Jankovic e Santangelo pelo circuito profissional. Nas duas primeiras ocasiões, ambas disputadas nesta temporada, cada atleta venceu um jogo. No último confronto, no Torneio de Miami, a italiana levou a melhor ao superar a adversária por 2 sets a 1. Em outra partida da rodada, a russa Dinara Safina ganhou da grega Eleni Daniilidou por 2 a 0, com 6/3 e 6/4, e também avançou à terceira rodada. A sua próxima adversária será a espanhola Lourdes Domínguez Lino, que passou pela francesa Marion Bartoli, cabeça número 13, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já a norte-americana Venus Williams, campeã do Torneio de Memphis em fevereiro, derrotou a russa Vasilisa Bardina por 6/2 e 6/1. A irmã mais velha de Serena Williams, que abandonou a competição por causa de uma lesão na virilha, disputará uma vaga nas quartas contra Yung-Jan Chan, de Taiwan. As irmãs Williams iriam se enfrentar nas oitavas, caso Serena ganhasse da tenista asiática. Confira os outros resultados da segunda rodada: Zheng Jie (CHN) 2 x 0 Shahar Peer (ISR) - 6/2 e 6/3 Ana Ivanovic (SER) 2 x 1 Gisela Dulko (ARG) - 6/0, 6/7 (5/7) e 6/4 Vera Zvonareva (RUS) 2 x 0 Meilen Tu (EUA) - 6/1 e 6/3 Tatiana Golovin (FRA) 2 x 0 Jill Craybas (EUA) - 6/0 e 6/1 Anabel Medina Garrigues (ESP) 2 x 1 Francesca Schiavone (ITA) - 2/6, 6/4 e 6/2 Katarina Srebotnik (SLO) 2 x 1 Aravane Rezai (FRA) - 7/6 (7/3), 3/6 e 7/5 Sybille Bammer (AUT) venceu Virginie Razzano (FRA) - 6/0, 3/0 e abandono