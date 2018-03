Jankovic bate Venus e está na semifinal do torneio de Roma

A sérvia Jelena Jankovic superou a americana Venus Williams por parciais de 5/7, 6/2 e 6/3 nesta sexta-feira, garantindo presença na semifinal do torneio de Roma. Jankovic, que defende o título, pega agora a vencedora do confronto entre a russa Maria Sharapova e a suíça Patty Schnyder. A outra semifinal será entre a russa Anna Chakvetadze e a jovem francesa Alize Cornet, beneficiada pelo abandono da americana Serena Williams - com uma lesão no ombro direito.