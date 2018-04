Jankovic estreia com vitória no Torneio de Doha Uma das favoritas ao título, a sérvia Jelena Jankovic estreou com vitória no Torneio de Doha, nesta terça-feira. A ex-número 1 do mundo derrotou com facilidade a tenista Fatma Al Nabhani, de Omã, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1 hora de jogo.