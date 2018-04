Jankovic leva 'pneu', mas bate Dementieva e vai à final

O triunfo de Jankovic só veio após 2h46 de batalha, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 0/6 e 7/6 (8/6). No jogo, a atual número 5 do mundo teve seu saque quebrado por Dementieva em nove oportunidades. Além disso, registrou o aproveitamento pífio de 33% no primeiro serviço do segundo set. No fim, contou a seu favor o poder de decisão nos dois tie-breaks que valeram a vitória.

Após eliminar a quarta colocada do ranking mundial, a cabeça de chave número 5 em Cincinnati terá que enfrentar a melhor tenista da atualidade. Na decisão do torneio, Jankovic duelará contra a russa Dinara Safina, número 1 do mundo, e que passou com facilidade pela italiana Flavia Pennetta. A final nos Estados Unidos será neste domingo.