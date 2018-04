Jankovic massacra austríaca e vai à semi de Cincinnati

A sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, não deu chances à austríaca Sybille Bammer e, com direito a um "pneu", arrasou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Torneio de Cincinnati.

Jankovic dominou toda a partida e eliminou Bammer, algoz de Serena Williams, em pouco mais de uma hora de jogo. A sérvia aplicou cinco quebras na rival e só perdeu o saque em uma oportunidade, no segundo set.

Com essa vitória significativa, Jankovic vai embalada para o confronto com a russa Elena Dementieva. A partida, válida pela semifinal da competição, também valerá o posto de número quatro do ranking da WTA, atualmente ocupado por Dementieva.

No confronto entre as duas tenistas, a sérvia leva boa vantagem, com seis vitórias, contra apenas três da russa. O último duelo, vencido por Jankovic, aconteceu na semifinal do US Open, no ano passado.

Ainda nesta sexta, a italiana Flavia Pennetta bateu a eslovaca Daniela Hantuchova, por duplo 6/3, e se classificou para a semifinal. Agora, ela terá pela frente a russa Dinara Safina, número 1 do mundo.