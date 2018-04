Jankovic surpreende Safina e leva título em Cincinnati

A sérvia Jelena Jankovic mostrou neste domingo que pode voltar a brigar pelo topo do ranking mundial. Ex-número 1 e atualmente na quinta posição, ela não se importou com o fato de enfrentar a melhor tenista do mundo na atualidade pela final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em apenas 1h25 de jogo, Jankovic atropelou a russa Dinara Safina e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O título nas quadras duras de Cincinnati foi o segundo da sérvia no ano. Antes, Jankovic já havia vencido o Torneio de Marbella, na Espanha. Mesmo com as duas conquistas, ela faz uma temporada irregular, alternando boas atuações com desempenhos muito abaixo do esperado. No próprio torneio norte-americano, Jankovic eliminou a russa Elena Dementieva pelas semifinais depois de tomar um "pneu" no segundo set.

Neste domingo, porém, a tenista da Sérvia não deu chances para a número 1 do mundo e primeira cabeça de chave da competição. No primeiro set, Safina ainda tentou equilibrar o jogo, mas sofreu uma quebra e não conseguiu mais se recuperar. Já na segunda parcial, a russa se desconcentrou e entregou a partida de bandeja para Jankovic, errando muito e tendo seu saque quebrado em três oportunidades.