Jankovic vence, e chuva atrapalha Roland Garros de novo

Com a vitória, a ex-líder do ranking mundial do tênis feminino se credenciou para enfrentar na próxima fase em Paris a vencedora do confronto entre a australiana Samantha Stosur e a francesa Kristina Mladenovic, que foi interrompido pela chuva quando a primeira delas liderava o segundo set por 4/1, depois de ter vencido o primeiro por 6/4.

Outra tenista que conseguiu vencer nesta quinta antes de a chuva começar na capital francesa foi a chinesa Jie Zheng, que derrotou com facilidade a norte-americana Melanie Oudin por 6/3 e 6/1. Assim, ela agora já espera por um provável duelo na terceira rodada com a russa Maria Sharapova, atual campeã de Roland Garros e vice-líder do ranking mundial, que tem programado para esta quinta um duelo com a canadense Eugenie Bouchard.

A chinesa Na Li, campeã de Roland Garros em 2011, também teve o seu jogo diante da norte-americana Bethanie Mattek-Sands interrompido nesta quinta quando perdia o segundo set por 4/1, depois de ter vencido a primeira parcial por 7/5. Já a casaque Yaroslava Shvedova, que foi às quartas de final de Roland Garros no ano passado, viu o seu duelo com a argentina Paula Ormaechea ser paralisado quando liderava o segundo set por 5/4, após ser batida por 6/4 no primeiro.

MASCULINO - Outra partida atrapalhada pela chuva em um momento decisivo nesta quinta envolveu o brasileiro André Sá no torneio de duplas masculinas de Roland Garros. Ele e o espanhol Feliciano López estavam a um game da vitória quando o jogo diante dos britânicos britânicos Colin Fleming e Jonathan Marray foi interrompido. A parceria liderava o segundo set por 5/4, depois de ter vencido a primeira parcial por 7/6, com 7/4 no tie-break.

Pela chave de simples masculina de Roland Garros, apenas o alemão Philipp Kohlschreiber pôde comemorar uma vitória até agora nesta quinta. E o triunfo veio por W.O.. Ele acabou beneficiado pela desistência do taiwanês Yen-hsun Lu por causa de uma lesão no tornozelo direito e avançou à terceira rodada, na qual pegará o vencedor da partida entre o romeno Victor Hanescu e o russo Dmitry Tursunov, também interrompida pela chuva.

O búlgaro Grigor Dimitrov, que poderá ser o rival do sérvio Novak Djokovic na terceira rodada, teve a sua partida desta quinta paralisada quando vencia o francês Lucas Pouille por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).

Já o japonês Kei Nishikori, 13.º cabeça de chave, viu o seu confronto com o esloveno Grega Zemlja ser interrompido quando o placar apontava empate por 1 set a 1.