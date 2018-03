Jankovic vence revelação francesa e é campeã em Roma

A sérvia Jelena Jankovic conquistou neste domingo o bicampeonato do Aberto da Itália, ao vencer na final a francesa Alize Cornet, de 18 anos, por 2 sets a 0. A cabeça-de-chave número 4 da competição fechou a partida com duplo 6/2 A agora bicampeã chegou a pedir atendimento médico no primeiro set, mas superou as dores no ombro direito e contou com a inexperiência da adversária para levantar mais um troféu. Cornet, embora não tenha conquistado o título, também fez história ao ser a primeira tenista a alcançar a final no Foro Itálico passando pelo qualifying, desde o início da era aberta, em 1967. No masculino, o único "qualifier" a atingir a decisão do torneio foi Alberto Mancini, em 1991. Na ocasião, o título ficou com o espanhol Emílio Sanchez.