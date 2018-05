Jankovic vence Shapatava e avança às quartas no Torneio de Bogotá

BOGOTÁ - Atual campeã, a tenista sérvia Jelena Jankovic segue firme na busca pelo bicampeonato do Torneio de Bogotá, na Colômbia. Nesta quinta-feira, a principal favorita ao título derrotou com facilidade a georgiana Sofia Shapatava por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e se garantiu nas quartas de final.

Shapatava era uma das surpresas da competição por ser uma das tenistas lucky loser. Na estreia na chave principal, havia eliminado a alemã Dinah Pfizenmaier e esperava aprontar a maior "zebra" do torneio nesta quinta. Jankovic, contudo, não deu chances à adversária e confirmou o favoritismo.

Sua próxima rival será a espanhola Lara Arruabarrena, que despachou a argentina Paula Ormaechea, sétima cabeça de chave, por 6/4 e 7/6 (7/3). Ainda nesta quinta, a francesa Caroline Garcia e a suíça Romina Oprandi também alcançaram as quartas. A primeira venceu Danka Kovinic, de Montenegro, por 2/6, 6/3 e 6/4. Oprandi superou a romena Irina-Camlia Begu por 6/4 e 6/1.