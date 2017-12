Jankovic vence Sharapova na final em Birmigham

A sérvia Jelena Jankovic bateu neste domingo a russa Maria Sharapova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, e conquistou o Torneio de Birmigham, na Inglaterra. Favorita ao título, Sharapova chegou a abrir 3 a 0 no último set, mas desperdiçou a vantagem e permitiu que Jankonvic ganhasse seu quarto título na temporada (os outros foram em Auckland, Charleston e Roma). Além disso, foi a primeira vitória da tenista sérvia sobre a russa. As duas disputaram a final do Torneio de Birmingham em 2005. Antes de fazerem a final, Jankovic e Sharapova tiveram de terminar seus jogos pelas semifinais, adiados para a manhã deste domingo devido à chuva. A sérvia passou pela italiana Mara Santangelo por 6/1 e 7/5, e a russa pela francesa Marion Bartoli, por 7/5 e 6/0.