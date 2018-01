Jankovic vence Venus Williams e vai à final em Charleston Depois de uma verdadeira maratona, que durou 2 horas e 31 minutos, a tenista sérvia Jelena Jankovic venceu a norte-americana Venus Williams por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6, neste sábado, e avançou à final do Torneio de Charleston do WTA. Com a vitória, Jankovic se classificou para enfrentar a russa Dinara Safina na final, que acontece neste domingo. Ainda no sábado, a russa garantiu sua vaga após o abandono da compatriota Vera Zvonareva. O jogo estava em 1 set a 0 para a finalista quando a partida foi paralisada por que Zvonareva sentiu dores musculares. Na final, a servia buscará o seu segundo título da WTA no ano e o terceiro de sua carreira. Safina entra em quadra neste domingo para também tentar conquistar o seu segundo título em 2007 e o sexto de sua carreira. A vitória vale um prêmio de US$ 1,340 milhão.