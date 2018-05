Jelena Jankovic sobe no ranking e Sharapova se mantém no Top 10

LONDRES - Apenas uma mudança movimentou o Top 10 do ranking feminino de tênis, na lista atualizada nesta segunda-feira. Apesar da queda na semifinal do Torneio de Stuttgart, a sérvia Jelena Jankovic subiu uma posição e figura agora na sétima colocação, empurrando a alemã Angelique Kerber, grande decepção da torcida local em Stuttgart, em oitavo.

Jankovic foi eliminada da competição alemã pela compatriota Ana Ivanovic. Mesmo finalista, Ivanovic não deixou o 12º lugar do ranking. Na decisão, ela foi derrotada de virada por Maria Sharapova. A vitória da russa evitou outra mudança no Top 10. Caso não tivesse confirmado o título - o terceiro seguido no saibro de Stuttgart, Sharapova teria deixado a listas das dez melhores tenistas do mundo.

No Top 20 houve três mudanças. A dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu uma posição, para 14º. A espanhola Carla Suárez Navarro alcançou o 15º posto e a alemã Sabine Lisicki, outra decepção dos torcedores locais nesta semana, caiu duas colocações, para 16º.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira segue como a melhor colocada, apesar de ter perdido duas posições na lista atualizada. Ela caiu do 93º para o 95º lugar. Laura Pigossi ocupa o 264º posto, enquanto Gabriela Cé é a 282ª colocada. Paula Gonçalves é a tenista número 289 do ranking.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 12.375 pontos

2º - Na Li (China), 7.265

3º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 5.980

4º - Victoria Azarenka (Bielo-Rússia), 5.441

5º - Simona Halep (Romênia), 4.695

6º - Petra Kvitova (República Checa), 4.295

7º - Jelena Jankovic (Sérvia), 4.070

8º - Angelique Kerber (Alemanha), 4.010

9º - Maria Sharapova (Rússia), 3.961

10º - Dominika Cibulkova (Eslováquia), 3.830

11º - Sara Errani (Itália), 3.730

12º - Ana Ivanovic (Sérvia), 3.465

13º - Flavia Pennetta (Itália), 3.295

14º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 2.730

15º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 2.700

16º - Sabine Lisicki (Alemanha), 2.645

17º - Sloane Stephens (EUA), 2.550

18º - Eugenie Bouchard (Canadá), 2.498

19º - Samantha Stosur (Austrália), 2.485

20º - Roberta Vinci (Itália), 2.460

95º - Teliana Pereira (Brasil), 667

264º - Laura Pigossi (Brasil), 196

282º - Gabriela Cé (Brasil), 181

289º - Paula Gonçalves (Brasil), 174