Jelena Jankovic vence Kim Clijsters de virada em Toronto

Campeã do Torneio de Cincinnati no último final de semana, a sérvia Jelena Jankovic confirmou estar em boa fase ao derrotar a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/5, pelas oitavas de final do Torneio de Toronto. Agora, Jankovic vai enfrentar a russa Alisa Kleybanova pelas quartas de final.

Para avançar, a tenista sérvia precisou de uma reação. O primeiro set foi completamente dominado por Clijsters, que abriu 5/0. Jankovic, porém, se recuperou na segunda parcial com uma quebra logo no início e venceu por 6/3. No set decisivo, Clijsters chegou a abrir 5/3, mas Jankovic reagiu, venceu quatro games seguidos e fechou a partida em 7/5.