Jennifer Capriati ganha fácil nos EUA A tenista norte-americana Jennifer Capriati não teve dificuldades para chegar à terceira rodada do Masters Series de Miami, neste sábado, nos Estados Unidos. Ela derrotou a grega Eleni Danilidou por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, e irá enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Anastasia Myskina e a japonesa Ai Sugiyama. Em outros jogos disputados neste sábado em Miami, Cara Black (Zimbábue) derrotou Daniela Hantuchova (Eslováquia) por 4/6, 6/4 e 6/2, Anna Smashnova (Israel) venceu Justine Henin (Bélgica) por 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4 e Barbara Rittner (Alemanha) ganhou de Angeles Montolio (Espanha) por 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/4).