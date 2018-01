Jiri Novak é eliminado em Munique O checo Jiri Novak fracassou na defesa do título do Torneio de Munique. Campeão do ano passado, Novak foi derrotado nesta quinta-feira pelo francês Julien Boutter por dois sets a zero e acabou eliminado na segunda rodada. As parciais foram de 6/2 e 7/5. Na próxima rodada, Boutter vai enfrentar o marroquino Younes El Aynaoui, que venceu o checo Bohdan Ulihrach por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Cabeça-de-chave número 2, o alemão Tommy Haas garantiu sua vaga nas quartas-de-final do torneio ao derrotar o romeno Andrei Pavel por dois sets a um - parciais de 5/7, 7/6 (7-2) e 6/2. O russo Mijail Yuzhni também avançou ao eliminar o alemão Oliver Gross por 7/6 (7-4) e 7/6 (7-2).