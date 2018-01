Jiri Novak reage e vence em Dubai O tenista checo Jiri Novak garantiu nesta segunda-feira sua vaga na segunda rodada do Torneio de Dubai, ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty por dois sets a um. Cabeça-de-chave número três, Novak começou bem a partida e venceu o primeiro set por 6-1. Perdeu a segunda série por 3-6 mas recuperou o domínio e fechou o jogo com 6-3 no terceiro set. O espanhol Feliciano Lopez e o alemão Maximilian Abel também avançaram. Lopez ganhou de Vadim Kutsenko 7-6 (5) e 6-2, enquanto que Abel foi beneficiado pela contusão do suíço Ivo Heuberger. O suíço Roger Federer e o russo Marat Safin, os dois grandes favoritos ao título só estréia em Dubai na segunda rodada. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Fabrice Santoro (FRA) venceu Stefan Koubek (AUT) por 6-7 (1), 6-2, 6-0. Hicham Arazi (MAR) venceu Jan Vacek (Rep. Checa) por 6-2, 6-1. Andrei Stoliarov (RUS) venceu Goran Ivanisevic (CRO) por 6-6, abandono. Younes El Aynaoui (MAR) vencia Omar Bahrouzyan (Emirados) por 6-0, 3-2, quando o jogo foi suspenso por causa da chuva: