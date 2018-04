Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet avançam às oitavas em Montecarlo

SÃO PAULO - Os tenistas franceses Jo-Wilfried Tsonga e Richard Gasquet estrearam com vitória no Masters 1000 de Montecarlo, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, Tsonga, número 8 do mundo, avançou ao derrotar o russo Nikolay Davydenko, 41º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1 hora e 27 minutos. Este foi o quinto duelo entre os tenistas e a terceira vitória do francês.

Nesta partida, Tsonga fez sete aces e não levou nenhum de Davydenko. No primeiro set, cada tenista conseguiu uma quebra de serviço, o que levou o duelo para o tie-break, vencido pelo francês. Embalado, Tsonga converteu os dois break points que obteve na segunda parcial e fechou a partida para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo.

Número 9 do mundo, Gasquet levou um susto no duelo com o compatriota Benoit Paire, 33º colocado no ranking da ATP, mas se garantiu nas oitavas de final com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/1, em 1 hora e 26 minutos. Assim, fez 2 a 0 no confronto direto com Paire, apesar dele tê-lo incomodado com o forte saque - foram seis aces e 80% de aproveitamento nos pontos disputados no primeiro serviço.

O búlgaro Grigor Dimitrov avançou nesta terça às oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo. O número 34 do mundo derrotou o sérvio Janko Tipsarevic, 10º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, em 1 hora e 33 minutos.

Algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada em Montecarlo, o alemão Philipp Kohlschreiber, número 21 do mundo, passou para as oitavas de final ao vencer o espanhol Pablo Andujar (6/2, 2/6 e 7/6).

Também nesta terça, foi conhecido o primeiro adversário do espanhol Rafael Nadal em Montecarlo. O atual octocampeão do torneio, com impressionantes 42 vitórias consecutivas, vai enfrentar o australiano Marinko Matosevic. O número 54 do mundo avançou para a segunda rodada ao vencer o espanhol Fernando Verdasco, 31º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. O duelo entre Nadal e Matosevic será inédito.

O suíço Stanilas Wawrinka, número 17 do mundo, se garantiu na segunda rodada ao vencer o usbeque Denis Istomin, 48º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 10 minutos. O espanhol Marcel Granollers, número 35 do mundo, venceu o romeno Victor Hanescu (6/7, 6/3 e 6/1) e vai enfrentar na segunda rodada o checo Tomas Berdych.

O alemão Florian Mayer bateu na estreia o monegasco Benjamin Balleret (5/7, 6/1 e 6/2) e medirá forças com o espanhol Roberto Bautista Agut. O espanhol Albert Ramos passou pelo checo Radek Stepanek (6/3 e 6/3) e duelará com o italiano Fabio Fognini na segunda rodada.

DUPLAS

O brasileiro Marcelo Melo foi eliminado logo na sua partida de estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo. O tenista mineiro e o croata Marin Cilic perderam para o australiano Bernard Tomic e o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 11/9, em 1 hora e 32 minutos. Eles salvaram três match-points, mas não conseguiram virar o duelo.

Melo já está fora do Masters 1000 de Montecarlo, mas o Brasil ainda tem um representante na chave de duplas. Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya vão participar da disputa, mas ainda não tiveram os adversários da estreia definidos.