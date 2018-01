Joana Cortez é eliminada na Bahia A brasileira Joana Cortez foi derrotada hoje pela russa Tatiana Panova e está eliminada do Brasil Open de Tênis, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Oitava cabeça-de-chave e número 44 do ranking mundial, Panova venceu com facilidade por 2 sets a 0. A partida, válida pela segunda rodada, teve as parciais de 6/1 e 6/3. Como consolo, a brasileira recebeu um prêmio de US$ 8 mil e ganhou 26 pontos no ranking, onde hoje ocupa a posição de número 224. A russa espera agora a vencedora do confronto entre a norte-americana Monica Seles e a eslovaca Janette Husarova. Este jogo está previsto para esta quarta-feira.