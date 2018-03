Joana Cortez se classifica em Campos Joana Cortez, tenista número 3 do Brasil, venceu argentina Candela Novoa por 6/2 e 6/1. A vitória a colocou nas oitavas-de-final do torneio de Campos de Jordão, competição de US$ 25 mil. Cortez enfrentará outra brasileira, Bruna Colósio, que em sua estréia venceu Ariela Primo por duplo 6/0. Carla Tiene, número 1 do País, não teve dificuldades para eliminar a brasileira Sabrina Diniz por duplo 6/2. A próxima adversária de Tiene sairá do jogo entre as brasileiras Jennifer Widjaja e Julia Arguello. Martina Schultz, de apenas 14 anos, disputando seu segundo torneio profissional, venceu Ana Paula Novaes por 7/6 (7-5) e 7/6 (11-9). Sua próxima adversária será Vanessa Menga. Brasília ? O catarinense Diego Cubas, de 16 anos, estreou com vitória nesta terça-feira na categoria 18 anos do Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Individual, em Brasília. Cubas passou pelo mineiro Fabiano Cruz com 6/4 e 6/1.