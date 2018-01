Joana Cortez vence no Brasil Open A tenista brasileira Joana Cortez estreou com vitória no Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Bahia. Joana venceu a argentina Clarisa Fernández por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-4) e 6-2. Também pela primeira rodada do torneio feminino, a croata Iva Majoli venceu a argentina María Emilia Salerni por 2 a 1 - parciais de 6/4, 5/7 e 6/4. Henrieta Nagyova (ESL) venceu María José Martínez (ESP) 6/1 e 6/0. Janete Husarova (ESL) venceu Barbara Hittner (ALE) por 6/4 e 6/3. Anastasia Myskina (RUS) venceu Andrea Glass (ALE) por 6/4 e 6/1.