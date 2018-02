João Pedro Sorgi perde e dominicanos fazem 1 a 0 no Brasil pela Davis

O Brasil não começou bem a disputa da primeira rodada do Zonal Americano I da Copa Davis, nesta sexta-feira, contra a República Dominicana. No primeiro duelo do confronto que está sendo disputado nas quadras rápidas do Club Deportivo Naco, João Pedro Sorgi foi derrotado por José Hernández por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3), em 2 horas e 14 minutos de disputa.

+ Jovem britânico surpreende e empata duelo com a Espanha na Davis

A primeira partida do duelo era o único que um tenista brasileiro tem um ranking pior que o rival dominicano. João Pedro Sorgi é o atual número 365 do mundo e teve pela frente o adversário local que ocupa a posição 284 na lista da ATP.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com as ausências de Rogério Dutra Silva, Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, o capitão João Zwetsch escalou João Pedro Sorgi para as partidas de simples contra a República Dominicana. E esta foi a primeira na carreira do tenista paulista de 24 anos em Copa Davis.

Em quadra, João Pedro Sorgi mostrou que a inexperiência em confrontos mais importantes atrapalhou seu desempenho. No primeiro set, não teve bom aproveitamento em seu primeiro serviço e foi quebrado duas vezes. No segundo, melhorou o saque e, mesmo com dificuldades, conseguiu uma quebra e empatou o duelo.

A terceira e decisiva parcial foi emocionante. José Hernández conseguiu uma quebra e logo abriu 2 a 0. João Pedro Sorgi devolveu logo em seguida e o jogo ficou igual até o empate por 6 a 6, que levou a decisão para o tie-break. No game de desempate, o brasileiro cometeu uma dupla falta e não sustentou duas trocas de bola que permitiram que o rival abrisse larga vantagem e assegurasse o primeiro ponto para a República Dominicana.

Agora o Brasil tenta empatar a disputa na partida entre o cearense Thiago Monteiro, 117.º do ranking, contra o atleta da casa Roberto Cid, que é apenas o 468.º do mundo. Os outros três jogos do confronto - uma de duplas e duas de simples - acontecerão neste sábado, a partir das 17 horas (de Brasília).