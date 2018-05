João Sousa bate norte-americano e conquista Torneio de Estoril pela 1ª vez

O português João Sousa, número 68 do ranking mundial, conquistou neste domingo o Torneio de Estoril. Pela primeira vez na história do ATP 250 um tenista do país anfitrião faturou a competição. A vitória inédita foi em cima do norte-americano Frances Tiafoe, 64º do mundo, com duplo 6/4, em 1h19 de partida.

É a terceira conquista de um ATP na carreira de Sousa. Neste domingo, no saibro em Portugal, os dois travaram um duelo equilibrado no início. O português abriu 3 a 1 no início, mas deixou o adversário empatar. No entanto, Sousa voltou a quebrar o saque de Tiafoe na sequência e fechou em 6/4.

No segundo, o português contou com o apoio dos torcedores para comandar o set. Chegou a abrir 5 a 1. O norte-americano esboçou uma reação com mais uma quebra, mas Sousa manteve o serviço em seguida e fechou em 6/4.

Também neste domingo, o japonês Taro Daniel, número 114 do mundo, derrotou o tunisiano Malek Jaziri, 78º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, e conquistou o Torneio de Istambul. Também foi a primeira vez que o jovem de 25 anos conquistou um torneio ATP na carreira.