Jogo de campeões abrirá Masters Cup O Masters Cup de Houston - com os oito melhores tenistas de 2004 - não poderia ter um começo mais vibrante. Será o jogo dos campeões dos Grand Slam. Roger Federer, que ganhou Austrália, Roland Garros e US Open, pega o argentino Gaston Gaudio, vencedor de Roland Garros. O jogo de abertura será segunda-feira às 13 horas local, 17 horas de Brasília. Ainda na segunda-feira, Lleyton Hewitt joga com o espanhol Carlos Moya, às 19 horas (23 de Brasília). Já na terça-feira, a rodada começa com Marat Safin diante de Guillermo Coria, seguido de Andy Roddick com Tim Henman.