Jogo de Guga começa ao meio-dia A final de hoje do Brasil Open promete emoção e rivalidade. Gustavo Kuerten desafia o argentino Guillermo Coria no torneio baiano, em jogo programado para o meio-dia, com transmissão pela Bandeirantes e SporTV. Guga está ansioso para ganhar o primeiro troféu da temporada. O tenista argentino, conhecido por seu talento e arrogância, já tratou de dizer que queria mesmo enfrentar o brasileiro. Nas semifinais deste sábado, Guga passou pelo paraguaio Ramón Delgado por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (7-2) e 6/3. Os dois acusaram cansaço sob calor próximo de 40 graus. Coria teve mais facilidade para superar o norte-americano Cecil Mamiit ? fez 7/5 e 6/2. Leia mais no Jornal da Tarde