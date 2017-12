Jogo de Guga começa às 6 horas O jogo do brasileiro Gustavo Kuerten com o norte-americano Michael Russel está programado para começar às 6 horas (horário de Brasília) deste domingo. Contra um adversário vindo do qualifying e que está apenas na posição 122 do ranking mundial, Guga tentará uma vaga nas quartas-de-final de Roland Garros.