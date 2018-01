Jogo de Guga deve começar às 9h30 A partida de Gustavo Kuerten diante do espanhol Fernando Vicente, pela segunda rodada do Masters Series de Montecarlo, nesta quarta-feira, deverá começar por volta das 9h30, horário de Brasília. Será o quarto jogo da quadra dos "Princes", a segunda em importância do Monte Carlo Country Club, após os jogos de Guillermo Coria (Argentina) x Franco Squillari (Argentina), de Gaston Gaudio (Argentina) x Tin Henman (Inglaterra) e de Davide Sanguinetti (Itália) e Roger Federer (Suíça). Nos resultados desta terça feira mais três cabeças-de-chave foram eliminados. O número 1, Marat Safin (Rússia) perdeu para o francês Arnaud Di Pasquale por 6/3, e 6/1; o número 4, Yevgeny Kafelnikov (Rússia) para o austríaco Markus Hipfl por 5/7, 6/2 e 7/5; e no número 13, o sul africano Wayne Ferreira para o sueco Jonas Bjorkman por 7/5, 3/6 e 6/2. Nos outros jogos, Alex Calatrava (Espanha) ganhou de Julien Boutter (França) por 2/6, 7/5 e 6/3; Sebastien Grosjean (França) de Francisco Clavet (Espanha) por 6/4 e 7/5; Andrei Pavel (Romênia) de Greg Rusedski (Inglaterra) por 7/6 (7/5) e 7/5; Magnus Norman (Suécia) de Nicolas Escude (França) por 6/2 e 6/2; Marcelo Rios (Chile) de Karol Kucera (República Checa) por 6/4 e 6/4; Tim Henman(Inglaterra) de Fabrice Santoro (França) por 6/3 e 6/0; Juan Carlos Ferrero (Espanha) de Sergui Bruguera (Espanha) por 6/2 e 6/1; Albert Portas (Espanha) de Vladimir Voltchkov (Bielo-Rússia) por 6/1 e 6/4; Sjeng Schalken (Holanda) de Karin Alami (Marrocos) por 6/2 e 6/0; Thomas Enqvist (Suécia) de Rainer Schuettler (Alemanha) por 6/2, 4/6 e 6/3; Tommy Haas (Alemanha) de Max Mirnyi (Bielo-Rússia) por 6/0 e 6/1.