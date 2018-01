Jogo de Guga deve começar por volta das 20h A partida entre Gustavo Kuerten e o sueco Magnus Norman, que marca a estréia dos dois no Brasil Open, deverá começar por volta das 20 horas desta terça-feira, segundo informou hoje a organização do torneio, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, no litoral baiano. A partida tem significados especiais para Guga. Além de estar motivado por voltar a jogar no Brasil, uma vitória sobre Norman significa eliminar um dos candidatos ao título e a chance de vingar-se da derrota mais dolorosa da temporada. No último confronto entre os dois, pela segunda rodada do Masters Series de Monte Carlo, Norman venceu por 2 sets a 1 de virada. Foi um jogo estranho. Guga humilhou Norman no primeiro set, vencendo por 6/1. No segundo, Guga tinha 5/2 com saque a favor, e estava pronto para fechar o jogo, mas aconteceu o inesperado. O sueco reagiu e venceu os dois sets seguintes, com parciais de 7/5 e 6/2. Para Guga, aquele jogo se transformou num marco negativo na temporada. ?Foi uma partida que mudou muita coisa pra mim. Eu vinha jogando bem na quadra dura e aquele era o momento de ganhar mais um jogo e fazer umas quartas ou semifinal em Monte Carlo, logo no começo da temporada de saibro. Eu estava ganhando de 6/1 e 5/2 e de uma hora para outra ele começou a jogar bem e eu perdi?, relembra. ?Depois desse momento, eu me deparei com uma situação diferente que foi ficar fora desses torneios antes das finais do torneio. Foi um momento difícil pra mim?, revelou. No retrospecto, Guga leva vantagem. Em 10 confrontos, o brasileiro venceu seis, inclusive a final de Roland Garros do ano 2000.