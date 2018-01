Jogo de Guga é adiado na Costa do Sauípe A chuva não deu mesmo trégua e o tão esperado duelo entre Gustavo Kuerten e o sueco Magnus Norman, pela primeira rodada do Brasil Open, na Costa do Sauípe, ficou mesmo transferido para esta quarta-feira. A organização do torneio ainda esperava nesta terça-feira à noite realizar algumas partidas, como de Franco Ferreiro diante de Kenneth Carlsen, interrompida quando o brasileiro venceia por 6/4 e 0/2, ou mesmo a de Júlio Silva com vantagem de 6 a 5, diante do austríaco Wemer Eschauer. A estréia de Flávio Saretta com Marcos Daniel também estava a espera de uma estiagem.