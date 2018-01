Jogo de Guga é adiado para amanhã A insistente chuva em Nova York causou o adiamento do jogo entre Gustavo Kuerten e o chileno Nicolas Massu, pela terceira rodada do US Open. Os dois tenistas chegaram a entrar em quadra neste domingo, depois de o mau tempo atrasar quase sete horas a programação do torneio. Guga, então, venceu o primeiro set por 6/1. Quando eles começavam a jogar a segunda parcial, voltou a chover e a organização do Grand Slam decidiu realizar o resto do confronto na segunda-feira.