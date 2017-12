Jogo de Guga é adiado para domingo A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o inglês Tim Henman, válida pela segunda semifinal do Master Series de Cincinnati (EUA) foi transferida para este domingo. O jogo começou pouco depois das 20 horas do sábado, mas ainda no primeiro game foi suspenso por causa da chuva. O tempo melhorou somente duas horas e meia depois e a partida foi reiniciada. Guga venceu o primeiro set por 6/2. No segundo, Henman estava melhor e vencia por 5 a 1, quando a chuva voltou a cair. Os organizadores decidiram interromper a partida pela segunda vez e esperaram por quase duas horas que a chuvasse parasse. Como isso não ocorreu, optaram pelo adiamento. O horário em que a partida terá continuidade ainda não foi decidido. O primeiro finalista de Cincinnati já está definido. É o australiano Patrick Rafter, que garantiu a vaga ao vencer o seu compatriota Lleyton Hewitt. A final deverá ser disputada ainda neste domingo.