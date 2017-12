Jogo de Guga é adiado para domingo A semifinal de Gustavo Kuerten com o croata Goran Ivanisevic teve de ser adiada por causa de chuvas em Indianápolis. A organização do torneio esperou até às 22 horas local, meia noite de Brasília, para anunciar que este jogo está agora programado para este domingo, a partir das 11 horas local, 13 horas de Brasília. O vencedor desta partida, Guga x Ivanisevic, irá decidir o título do ATP tour de Indianápolis com o australiano Patrick Rafter, em horário ainda não determinado pela organização, mas que deve ser programada para algumas horas depois da semifinal. De acordo com as regras da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), existe um cálculo de número de sets e games disputados para determinar o período de descanso de um jogador entre um jogo e outro. Portanto, o horário da final, dependerá do resultado da semifinal Guga x Ivanisevic. Guga já viveu uma situação parecida na semana passada, em Cincinnatti, quando sua partida semifinal contra também foi adiada por causa da chuva. O jogo foi adiado e o brasileiro acabou sendo campeão depois de fazer duas partidas seguidas.