Jogo de Guga é remarcado para as 8h Uma forte chuva fez com que as partidas de estréia de Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni em Stuttgart ficassem para esta quarta-feira, às 8h. Guga enfrentará o austríaco Stefan Koubek, 39º. Meligeni jogará contra o húngaro Attila Savolt, 72º, pouco antes de seu compatriota. Guga, cabeça-de-chave 2, conseguiu uma quadra para bater bola. ?É sempre bom fazer alguma atividade para não ficar parado o dia todo.? Koubek é um adversário perigoso, mas Guga já o venceu em Cincinnati, em quadra rápida, em 2000. ?Ele é um kamikase?, diz o técnico Larri Passos. O canhoto Koubek é baixo para os padrões atuais do tênis. Tem 1,75 m e pesa 68 kg. Seus melhores resultados este ano foram as quartas-de-final no Aberto da Austrália, em quadra rápida (perdeu do checo Jiri Novak), e no Masters Series de Hamburgo, no saibro, (perdeu do espanhol Tommy Robredo). Projeto - Guga na Alemanha procura acompanhar também as atividades do Instituto Guga Kuerten, em Florianópolis. Na sexta-feira haverá a I Gincana do Projeto Campeões da Vida, lançado no início do ano pelo IGK. Todos esperam um dia de sol na sexta-feira para participar da gincana, que começará às 8h. São esperadas 160 crianças, incluindo 10 da APAE de Florianópolis e as outras de duas escolas públicas do bairro do Itacorubi. A programação começa com a presença de Alice Kuerten, presidente do IGK e a partir das 8h30 os jogos terão início. Haverá competições de karatê, dança, tênis, vôlei e atividades culturais até as 16h. ?Estive no lançamento do projeto e pelo acompanhamento que o instituto faz já dá para saber que o pessoal está curtindo mesmo. Algumas crianças estão melhorando na escola, estão mais calmas e uns até querem me desafiar no tênis,? disse Guga em tom de brincadeira. ?A gincana foi uma idéia que a gente teve para eles aprenderem a competir um pouco também.? Meligeni ainda não enfrentou Savolt no circuito profissional. O brasileiro foi à final em Acapulco e às semifinais no Estoril, duas competições disputadas no saibro. Savolt, seu adversário, foi às quartas-de-final na semana passada, em Gstaad, na Suíça, depois de eliminar o equatoriano Nicolas Lapentti e o eslovaco Karol Kucera. Perdeu do checo Radek Stepanek. Meligeni perdeu na estréia em Gstaad para o espanhol Alex Corretja.