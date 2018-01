Jogo de Guga e Schalken tem atraso A partida entre o tenista Gustavo Kuerten e o holandês Sjeng Schalken vai começar às 12h desta sexta-feira pelas quartas-de-final do Masters Series de Montecarlo, em Mônaco. A programação do evento está atrasada. Em caso de vitória, Guga reassume a liderança do ranking de Entradas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Na vitória de quinta-feira sobre o alemão Tommy Haas por 2 sets a 1, o brasileiro se igualou ao russo Marat Safin no ranking com 4.270 pontos.