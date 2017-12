Jogo de Guga é suspenso de novo A partida entre Gustavo Kuerten e o inglês Tim Henman, válida pela semifinal do Master Series de Cincinnati, foi suspensa mais uma vez por causa da chuva. No momento em que foi interrompida, a partida estava no segundo set, com vantagem de 5 a 1 para Henman. Guga havia vencido o primeiro set por 6/2. A partida começou no horário previsto, às 20h00, mas foi interrompida logo no primeiro game e ficou duas horas e meia suspensa por causa do mau tempo.