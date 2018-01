Jogo de Guga é suspenso pela chuva A partida entre Gustavo Kuerten e o alemão Nicolas Kiefer, válida pela primeira rodada do Torneio de Hamburgo, foi suspensa há pouco, por causa da chuva. O brasileiro venceu o primeiro set por 6/4 e sacava para fechar o segundo, quando começou a chover. Guga teve todas as chances para vencer com facilidade esta partida. Chegou a estar com 5 a 1 de vantagem, mas o alemão reagiu e empatou em 5 a 5. No 11º game Guga quebrou o serviço do alemão e fez 6/5, mas no momento em que sacava - com 0/15 - a partida foi interrompida.