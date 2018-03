Jogo de Guga em Stuttgart é adiado Depois de cinco horas de chuva intermitente, os organizadores do ATP Tour de Stuttgart decidiram suspender a rodada desta terça-feira e os jogos de Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni que deveriam acontecer ainda pela manhã,. foram transferidos para quarta-feira. Os brasileiros estreariam hoje. Guga iria enfrentar o austríaco Stefan Koubek e Meligeni jogaria contra o húngaro Attila Savolt. A rodada será retomada no início da manhã desta quarta. Até a rodada ser suspensa, dois jogos haviam sido realizados. O argentino Guillermo Cañas derrotou o armênio Sargis Sargsian por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, Cañas vai enfrentar o espanhol Félix Mantilla. Além de Cañas, o francês Julian Botter também avançou. Ele derrotou seu compatriota Julien Varlet por 6/3 e 6/1. Na segunda rodada, Boutter enfrenta o romeno Andrei Pavel.