Jogo de Guga fica para quinta-feira O tenista brasileiro Gustavo Kuerten volta a jogar apenas na quinta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Valência, na Espanha. Sua partida contra o espanhol Alberto Martin, prevista inicialmente para quarta, ficou para o dia seguinte, ainda em horário indefinido. Com essa folga no calendário, Guga aproveitou a tarde desta terça-feira para treinar duro. Ele bateu bola por quase duas horas com o também brasileiro Julio Silva, que foi eliminado no qualifying do Torneio de Valência.