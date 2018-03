Jogo de Guga muda para as 16 horas A partida de Gustavo Kuerten diante do norte-americano Michael Chang, válida pela segunda rodada do Masters Series de Roma, será disputada na sessão noturna da quadra central do Foro Itálico. O jogo desta quarta-feira, que estava sendo previsto para acontecer de manhã no Brasil, foi marcado para às 21 horas locais (16 horas de Brasília). A rodada começa às 11 horas na Itália, com Roger Federer (Suíça) x Marat Safin (Rússia), Tommy Haas (Alemanha) x Lleyton Hewitt (Austrália) e Juan Carlos Ferrero (Espanha) x Marcelo Rios (Chile). Só depois disso é que o tenista brasileiro irá entrar na quadra para enfrentar Chang.