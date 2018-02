Jogo de Guga tem parecer às 22h30 Os organizadores do Masters Series de Indian Wells anunciaram nesta noite de sábado (horário de Brasília) que vão emitir uma decisão sobre a continuidade ou não da partida entre Gustavo Kuerten e o alemão Rainer Schuettler somente às 22h30 (17h30 horário local). A chuva segue forte e caso não haja condições de jogo, o segundo finalista do Aberto do Pacífico deverá ser conhecido apenas na manhã deste domingo.