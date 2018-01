Jogo de Meligeni prossegue nesta 3ª A partida entre o brasileiro Fernando Meligeni e o francês Nicolas Escude pela primeira rodada do Aberto da França, em Roland Garros, nesta segunda-feira, foi interrompida pela falta de luz nesta segunda-feira. Fininho vencia por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/2 e 0/6. A partida terá seu reinício nesta terça-feira. Em um primeiro set equilibrado, Meligeni conseguiu quebrar uma vez o saque de Escude. No segundo, o brasileiro continuou errando pouco e obteve uma vitória mais tranquila. Mas no terceiro set, Meligeni perdeu a concentração e foi massacrado: 6 a 0. Por causa das chuvas, que interromperam vários jogos durante o primeiro dia de torneio, a organização de Roland Garros não confirmou o horário do recomeço da partida.