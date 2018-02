Jogo de Ricardo Mello fica para amanhã A chuva em Bogotá provocou o adiamento da partida entre Ricardo Mello e Michael Quintero, no confronto entre Brasil e Colômbia pela terceira divisão da Copa Davis. A equipe brasileira lidera a disputa por 1 a 0, após a vitória de Flávio Saretta sobre Pablo Gonzalez, nesta sexta-feira, por 6/2, 4/6, 6/4 e 6/1. Ricardo Mello chegou a disputar dois sets nesta sexta-feira, ganhando de Quintero por 6/3 e 6/4. Quando ele vencia o terceiro por 1 a 0, começou a chover em Bogotá. E a continuação da partida precisou ser adiada para a manhã deste sábado, a partir das 11 horas (horário de Brasília). Também neste sábado acontece o jogo de duplas, a partir das 13 horas (horário de Brasília). O técnico Fernando Meligeni escalou o Brasil com André Sá e Bruno Soares, enquanto a Colômbia deve ser representada por Gonzalez e Quintero. O Brasil está contando com força total na Davis, depois do boicote dos principais jogadores do País no ano passado, em represália à antiga diretoria da CBT. A única exceção é Gustavo Kuerten, que ainda se recupera da cirurgia no quadril. Assim, a equipe liderada por Meligeni espera confirmar o favoritismo e bater a Colômbia já neste sábado, fazendo 3 a 0 no confronto.