Jogo de Saretta começa com atraso A partida entre o brasileiro Flávio Saretta e o alemão Florian Mayer, válida pela primeira rodada do US Open, começou com mais de três horas de atraso em relação ao horário previsto. A programação previa o início para as 20 horas desta segunda-feira, mas a partida anterior - entre a norte-americana Jamea Jackson e Cara Black, do Zimbábue, demorou muito acima do esperado. O jogo da chave feminina teve 3h10 minutos de duração e Black venceu por dois sets a um, com 7-6 (7-2), 5-7 e 6-4. Saretta e Mayer já estão em quadra. O vencedor deste confronto pega na segunda rodada o ganhador de Andre Agassi x Robby Ginepri. Esta partida também está sendo disputada nesta segunda-feira à noite.