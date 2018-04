Jogo de Saretta contra Mayer é suspenso A partida de estréia do tenista brasileiro Flávio Saretta no US Open, contra o alemão Florian Mayer, foi suspensa por causa da chuva. Mayer tinha vantagem de 6-4, 6-2 e 5-1 no momento da interrupção. O vencedor deste jogo disputará a próxima fase do torneio com Andre Agassi, que derrotou Robby Ginepri por 3 a 0 (parciais de 7-6 (7-5), 6-4 e 6-2). Gustavo Kuerten estréia só na quarta-feira no US Open. O brasileiro - que tenta se manter entre os 20 do ranking da ATP - enfrenta o dinamarquês Kristian Pless. Para Guga, mais um dia de folga foi bem vindo, afinal, terá mais tempo de adaptar-se as características do torneio. No ano passado Guga caiu logo na estréia, perdendo para o russo Dmitry Tursonov. Por conta disso, não tem pontos para defender e se avançar algumas rodadas estará garantindo por mais algum tempo entre os 20 do melhores do mundo.