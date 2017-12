Jogo do Guga será à 1h da 5ª feira Nada mais interessa a Gustavo Kuerten do que vencer e vencer no Masters Cup de Sydney. Só mesmo duas vitórias servirão para colocá-lo nas semifinais, em condições de manter a tão concorrida posição de número 1 do mundo. O primeiro desafio é contra o espanhol Juan Carlos Ferrero, em jogo marcado para a "sessão da tarde" às 14 horas local (1 hora de Brasília) desta quinta-feira. Depois, a missão continua diante do russo Yevgeny Kafelnikov, na última rodada do round-robin, na sexta-feira. Em ritmo de recuperação, Guga procura superar a má fase. Faz de tudo para nem sequer lembrar de sua derrota na estréia para o croata Goran Ivanisevic. No treino até cantou músicas gaúchas do poeta Paixão Cortes, com versos como "não está morto quem pelea". Também aproveitou a atmosfera da Vila Olímpica de Homebush Bay, local do torneio e onde foi disputada a Olimpíada de 2000, para reanimar-se. Correu com o técnico Larri Passos na pista de atletismo, exaltou a glória de atletas olímpicos e fez um treino bem-humorado na quadra central do SuperDome. "Agora é como se estivesse num torneio normal", advertiu Guga. "Se perder um jogo já estarei fora." Na verdade, as duas vitórias são necessárias para Guga classificar-se para as semifinais, sem depender de outros resultados. Mas, mesmo que venha a perder uma das partidas, manteria chances remotas, só que precisaria contar com muita sorte. Para confiar apenas em sua raquete, Guga enfrenta primeiro Ferrero, adversário que venceu por duas vezes, em Roland Garros (7/5, 4/6, 2/6, 6/4 e 6/3, em 2000; e 6/4, 6/4 e 6/3, em 2001). Na final de Roma deste ano, o espanhol venceu por 3/6, 6/ 1, 2/6, 6/4 e 6/1. Diante de Kafelnikov, a rivalidade já soma 11 jogos, com vantagem de 7 a 4 para Guga. Os dois sempre fizeram duelos emocionantes, com exceção do último, no US Open deste ano, quando o brasileiro não esteve bem e perdeu nas quartas-de-final por 3 a 0, com parciais de 6/ 4, 6/0 e 6/3. Rodada - A rodada desta quinta feira em Sydney começa com Guga x Ferrero, às 14 horas (1 da manhã de Brasília) e segue com Goran Ivanisevic x Yevgeny Kafelnikov, as 18h30 (6h30 de Brasília) e Andre Agassi x Sebastien Grosjean, às 20h30 (7h30 de Brasília).