Jogos de Wimbledon são cancelados Todos os jogos deste sábado em Wimbledon foram cancelados neste final da tarde, às 18h50 (13h50 de Brasília). Assim, as 80 partidas programadas passam para este domingo. É a terceira vez nos 118 anos de história de Wimbledon que haverá rodada neste primeiro domingo. A programação, se a chuva deixar, terá o melhor do tênis, duelos como Federer x Thomas Johansson, Tim Henman com Hicham Arazi e a espera guerra de saques entre os norte-americano Andy Roddick e Taylor Dent, dois dos mais poderosos serviços do planeta.