Johannson conquista título em Halle O tenista sueco Thomas Johansson conquistou o título do Torneio de Halle, na Alemanha, que serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon. Na final deste domingo, ele derrotou o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2, em 1h59 de jogo. O campeão ganhou um prêmio de US$ 137 mil, além de 250 pontos no ranking mundial.