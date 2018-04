Johansson avança na Austrália O sueco Thomas Johansson vai disputar sua primeira semifinal em um torneio de Grand Slam. Ele derrotou hoje o compatriota Jonas Bjorkman por 3 sets a 1 (parciais de 6/0, 2/6, 6/3 e 6/4) e conseguiu uma vaga na próxima fase do Aberto da Austrália. Bjorkmann, que se destacou neste torneio por ter eliminado Tim Henman, Guillermo Cañas e Thomas Enqvist, reclamou de ter jogado em uma quadra coberta. Johansson vai jogar com o vencedor da partida entre Jiri Novak e Stejan Koubek, que será realizada ainda hoje. Confira os outros resultados: Duplas Mark Knowles (BAH) e Daniel Nestor (CAN) 2 x 1 Joshua Eagle and Sandon Stolle (AUS)